Coupe du Monde 2022 : Malgré sa victoire sur le Brésil, le Cameroun quitte la compétition

Dans un match logiquement dominé par le Brésil, le Cameroun a quand-même réussi à s’imposer (1-0), vendredi soir, au stade Lusail de Doha. Vincent Aboubakar a marqué le but camerounais dans les arrêts de jeu. Buteur malheureux puisqu’il a réussi à carton rouge après avoir enlevé son maillot. A noter que l’attaquant camerounais avait déjà pris un jaune. Dans l’autre rencontre du même groupe, la Suisse a battu la Serbie par 3 buts à 2. Ce succès des Suisses élimine le Cameroun dès le premier tour de la Coupe du monde de la FIFA « Qatar 2022 ». Dans ce groupe G, le Brésil et la Suisse se qualifient pour les huitièmes de finale.

