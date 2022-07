Coupe du Monde 2023 : les Lions échappent à une élimination

Le Sénégal a battu le Kenya (86-54), dimanche, à Alexandrie, à l’occasion de sa dernière sortie, dans la fenêtre 3 des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Les Lions sauvent ainsi l’honneur après deux défaites.

Battu lors de ses deux premières sorties, le Sénégal s’est réajusté pour son dernier match. En effet, les lions ont réussi à obtenir une victoire dans ces qualifications à la Coupe du monde 2022 même s’ils étaient déjà qualifiés depuis hier samedi. Ils affichent ainsi un bilan de trois victoires contre trois revers pour ce premier tour.

Face au Kenya qui n’a finalement remporté aucun match lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2023, le Sénégal a enregistré sa première victoire à Alexandrie.

Les Lions sont qualifiés pour le second tour en terminant à la troisième place du groupe D. Il va falloir maintenant se préparer au plus vite pour le prochain tour qui débute dès le 26 aout 2022 avec deux poules de six nations.