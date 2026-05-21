Coupe du monde 2026: Pape Thiaw dévoile sa liste

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Le sélectionneur national a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Pape Thiaw a choisi la continuité, avec une majorité de joueurs présents à la CAN et lors de la dernière trêve, face au Pérou et à la Gambie.

Bamba Dieng, en état de grâce depuis le début de l’année 2026, est bien sur la liste. Tout comme Moustapha Mbow et Bara Ndiaye. Voici les 28 joueurs convoqués par le sélectionneur sénégalais.

Gardiens

Édouard Mendy (Al-Ahli)

Mory Diaw (Havre AC)

Yehvann Diouf (OGC Nice)

Défenseurs

Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)

Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais)

El Hadji Malick Diouf (West Ham)

Krépin Diatta (AS Monaco)

Mamadou Sarr (Chelsea FC)

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Antoine Mendy (OGC Nice)

Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa)

Ilay Camara (Standard Liege)

Moustapha Mbow (Paris FC)

Milieux de terrain

Idrissa Gana Gueye (Everton)

Lamine Camara (AS Monaco)

Habib Diarra (Sunderland)

Pape Gueye (Villarreal)

Pape Matar Sarr (Tottenham)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)

Attaquants

Nicolas Jackson (Bayern Munich)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Ismaïla Sarr (Crystal Palace)

Bamba Dieng (FC Lorient)

Iliman Ndiaye (Everton)

Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)

Assane Diao (Come 1907)

Cherif Ndiaye (Samsunspor)