Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Collectivités territoriales: Les travailleurs repartent au front et décrètent un mot d'ordre de grève
Collectivités territoriales: Les travailleurs repartent au front et décrètent un mot d'ordre de grève

Projet de réforme du code du travail: Le Front Syndical pour la Défense du travail hausse le ton

21 mai 2026 Actualité

 

Le Front Syndical pour la Défense du Travail exprime sa vive préoccupation et son indignation suite à la transmission à l’Assemblée nationale du Sénégal des projets de réforme du Code du travail et du Code de la sécurité sociale sans qu’une relecture préalable ne soit effectuée par les centrales syndicales. Dans un communiqué, ledit Front a rappelé que ces projets de textes ont fait l’objet de longues concertations au sein du Conseil Consultatif du Travail et de la Sécurité Sociale, dans un esprit de dialogue social, de responsabilité et de recherche de consensus entre les différentes parties prenantes. Mais estime qu’il est impératif, avant toute transmission officielle aux députés, que les organisations syndicales puissent disposer de la version finale des textes afin de s’assurer qu’aucune modification, altération ou suppression n’ait été apportée aux dispositions adoptées consensuellement au sein du Conseil Consultatif du Travail et de la Sécurité Sociale. Il exige la transmission immédiate aux centrales syndicales des versions officiellement envoyées à l’Assemblée nationale ; la suspension du processus d’examen parlementaire jusqu’à la vérification complète et contradictoire des textes ; le respect strict des conclusions et des accords issus des travaux du Conseil Consultatif du Travail et de la Sécurité Sociale entre autres.

 

 

Tags

Vérifier aussi

Pape Thiaw

Mondial 2026: Pape Thiaw «assume» l’absence de Malang Sarr et défend une «liste équilibrée»

  Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé ce jeudi 21 mai une liste …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved