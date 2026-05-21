Nouveau licenciement arbitraire à la SEDIMA : le FSDT dénonce une répression antisyndicale systématique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Syndicat dénonce avec la plus grande fermeté le licenciement jugé « arbitraire » de Mor Sall, Secrétaire Général de la section syndicale des travailleurs de la SEDIMA, affiliée au SYNADTRIA. Selon le communiqué, il intervient alors que le sieur Mor Sall était tête de liste des candidats délégués du personnel portée par le SYNADTRIA aux élections organisées unilatéralement par la direction de la SEDIMA.

« Cette forfaiture est la troisième d’une série de licenciements infligés aux membres fondateurs de la section syndicale du SYNADTRIA en l’occurrence Ndéné Diouf Président du collectif et Abdou Karim Dia. Les motifs invoqués sont toujours les mêmes : propos diffamatoires, atteinte à l’image de l’entreprise. Des prétextes fallacieux pour sanctionner l’activité syndicale et instrumentaliser le personnel » selon la note.

Les travailleurs affiliés et leur organisation syndicale dénoncent cette tyrannie et alertent les autorités compétentes sur la situation de non-droit qui prévaut à la SEDIMA.

Le Syndicat exige dès lors la réintégration immédiate et sans condition des trois membres fondateurs licenciés, l’arrêt immédiat de la répression antisyndicale à la SEDIMA, le respect du Code du Travail et des conventions internationales ratifiées par le Sénégal.