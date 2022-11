Coupe du monde: Des proches de Sadio Mané démentent l’information sur le forfait supposé

Sadio Mané sera t-il forfait ou pas, il faudra faire extrêmement attention dans le traitement de l’affaire Sadio Mané, sa blessure constatée et son supposé forfait de la coupe du monde Qatar 2022 annoncé par beaucoup de site d’information. Selon nos confrères de Dakaractu, la situation est en réalité, loin d’être aussi dramatique qu’il n’y paraît alors que le club bavarois s’était montré plutôt rassurant en évoquant un coup sur le plateau tibial ce mercredi matin, la blessure serait finalement plus grave que prévue puisqu’elle touche un tendon.

À ce stade, tout ce que l’on sait c’est que Sadio Mané est blessé au genou droit ni plus ni moins ! « Ils veulent se faire lire ! » La phrase choc est tombée et a été lancée par SM17 selon notre interlocuteur, aux médias, qui versent dans la supputation et la désinformation à outrance. Autrement dit, un autre match serait en train de se jouer dans les coulisses, avec des desseins inavoués voire insoupçonnés. Depuis l’annonce de la blessure du joueur, le staff médical du Bayern Munich est actuellement à pied d’œuvre pour faire une batterie de tests qui, à terme, permettront d’avoir une idée très précise sur la gravité de la blessure de Sadio Mané. Mais, dans cette affaire qui prend désormais des allures d’affaire d’État, la fédération sénégalaise de football (FSF) en collaboration avec le gouvernement sénégalais, ne compte pas jouer les seconds rôles dans ce dossier sensible.

L’hypothèse d’un forfait de Sadio Mané est encore loin d’être actée. D’après une seconde source qui s’avère aussi être très proche du joueur, Sadio est assez serein. Aucune confirmation officielle n’a encore été formulée par le Sénégal ou le joueur. « Il a été touché à la tête du tibia, avait déclaré Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern, mardi soir. C’est un endroit délicat. Il doit passer une radio pour clarifier (la blessure, ndlr). »

L’un de ses adjoints s’était, lui, montré plus optimiste. « Sadio Mané a été touché à la jambe, ce qui lui a causé une petite douleur nerveuse, a expliqué Dino Toppmoeller. Rien de bien sérieux et sa participation à la Coupe du monde ne devrait pas être compromise. »