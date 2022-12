Coupe du monde e-FIFA : Mouhamed Diop rêve de représenter le Sénégal

Révélé au grand public en 2021 grâce à son exploit aux barrages qualificatifs pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, Mouhamed Diop reste sur son piédestal de champion. L’un des principaux buts de la Vision 2020-23 du Président de la FIFA Gianni Infantino pour un football vraiment mondial consiste justement à encourager le recours à la technologie. Celle-ci doit être mise non seulement au service des acteurs sur le terrain, mais aussi des supporters en tribunes.

Passé tout juste de refaire la performance cette année, celui qui porte le surnom de KingCJ0 a tout de même été sacré champion Nord-Américain en 2022. A la veille d’une nouvelle saison remplie de rêves et de projets, l’international américain sur le jeu eFIFA nous partage son actualité. Sa première sélection, son échec aux play-offs du mondial, son contrat.

Pour l’instant, Mouhamed Diop déclare qu’il profite des vacances avec la fin d’année et se prépare tout de même pour la nouvelle saison qui arrive. Selon lui les activités étaient intenses lors de la campagne écoulées mais là c’est la trêve. Ce dernier vient de franchir un cap dans sa jeune carrière de gamer car il a gagné un championnat régional et a été appelé en sélection nationale américaine pour la première fois. D’ailleurs, il informe qu’il s’étais d’ailleurs qualifié aux barrages pour la Coupe du monde. Malheureusement, il a perdu en finale du championnat américain, la MLS avec une 5e place au ranking régional.

Non on ne sait jamais ! Juste que le Sénégal ne dispose pas encore de sélection nationale, du coup, quand l’Amérique a fait appel à moi, j’ai tout de suite accepté. Toutefois, j’ai toujours clamé mon attachement à mon pays d’origine, le Sénégal mais aussi l’Afrique en général. Mais qui sait ? On verra bien à l’avenir si je pourrai représenter le Sénégal fait il savoir.

En cette nouvelle année, il se fixe pas de limites par rapport au futur ! Pour la prochaine saison, Mouhamed Diop aimerais déjà retrouver les play-offs pour la Coupe du monde. Encore une fois gagner le championnat américain et tout autre titre en jeu. Mais l’objectif majeur sera de se qualifier à la Coupe du monde en équipe et en individuel. Juste retenir que le salaire d’un top gamer américain devrait être supérieur à celui d’un top Gamer sénégalais. Ici (aux USA), le salaire mensuel d’un joueur est compris entre 500 et 6000 dollars (environ 300.000 et 3.700.000 FCFA).