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Cour suprême : Pape Malick Ndour et Farba Ngom jugés en audience spéciale ce 28 avril

23 avril 2026 Actualité

La Cour suprême tiendra une audience spéciale le mardi 28 avril 2026. Les dossiers de Pape Malick Ndour et de Farba Ngom figurent parmi les affaires inscrites au rôle pour ce jugement.

Cette session extraordinaire de la haute juridiction permettra de statuer sur les dossiers de ces deux figures politiques. L’audience intervient dans un contexte de traitement de dossiers spécifiques inscrits à l’ordre du jour de la Cour.

Les décisions rendues par la Cour suprême lors de cette audience spéciale seront définitives, s’agissant de la plus haute instance judiciaire du pays.

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