Cour suprême: « Vaincre sans avoir raison »

Le Sénégal est sans doute dans une aventure ambiguë. Une situation qui transcende les régimes et relève d’une crise de croissance ou de maturité dans la marche d’une Nation dont la souveraineté est encore en gestation.

Le premier Président de la Cour suprême, en mettant en garde sur le fait de « vaincre sans avoir raison », a renvoyé les acteurs sur les fondamentaux de la République. Car, le thème de cette année portant sur le droit de grève qui ne doit pas porter atteinte à l’ordre public, convoque la limitation des libertés et droits individuels.

Ceux qui usent et abusent du droit de grève croient devoir opposer un droit de résistance à un patronat tout puissant parfois irrespectueux des droits des travailleurs. Or, ceux qui prônent le droit de résistance contre l’Etat quand leurs droits sont violés ne peuvent pas donner des leçons aux travailleurs qui résistent à la tyrannie du patronat.

L’un dans l’autre, on est face à une machine organisée qui a du mal à respecter les principes républicains élémentaires.

Le magistrat, en évoquant cette nécessité de vaincre avec raison, rappelle que si tout un chacun respectait les droits des autres, la vie en société serait plus harmonieuse. Malheureusement, sur ce terrain, chacun voit midi à sa porte, pensant avoir toujours raison sur l’autre. Parfois, ce droit que l’on évoque n’est que celui du plus fort.

La preuve, le code du travail qui date de 1961, donc l’un des plus anciens au Sénégal, est sans doute le plus violé. Peu de gens respectent le travailleur parce qu’il est sans défense, le plus souvent. Le rappel ici, est que tout le monde doit se soumettre au droit et éviter les rapports de force où les faibles n’ont aucune chance devant les plus forts. Cet état de fait rappelle la jungle avec ses lois morbides qui, malheureusement, prennent souvent le dessus dans les relations humaines.

Assane Samb