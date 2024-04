Courses Hippiques: Les résultats de la 12e journée

Partager Facebook

Les courses pour la 12e journée de la saison des courses hippiques ont eu lieu à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop. Baye Iba Bao a remporté le prix spécial dédiée à Feu professeur Oumar Bao.

La première course mettait en compétition les poulains de trois ans sur une distance de 1650m. Linguere Ngone Dieye est le vainqueur de cette course suite à la disqualification de Yeggul Buur, qui avait pourtant fini en tête.

Avec un temps de 2 minutes 25 secondes, Helission qui n’avait pas réussi son départ s’est rattrape au dernier virage, pour se détacher du peloton et remporter cette course. Quand a la course du prix spécial, 15 chevaux étaient en lice. Cette épreuve concernait les poulains de moins d’un an. Baye Iba Bao est l’heureux gagnant pour avoir réussi le concours d’une distance de 1650m en 2 minutes et 30 secondes.

L’attractivité de cette 12e journée de la saison est aussi la course de l’élite des courses hippiques communément appelée les « Naarru Goor ». Avec un nombre de 7 chevaux au total, Moubarack sort premier du groupe 1 et décroche première victoire de la saison sur 1950 m avec un temps de 2 minutes 20 secondes.

Le groupe 2 va boucler cette 12e journée, une course gagnée par Law Rado sur le fil.