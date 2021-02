Couvre-feu prorogé: Antoine s’explique

C’est officiel. L’état de catastrophe sanitaire et le couvre-feu sont renouvelés pour un mois, à Dakar et Thiès. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Felix Diop, a pris la parole, ce samedi, 20 février, à la suite du directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, faisant le point du jour sur l’évolution du coronavirus au Sénégal.

“Nos concitoyens savent que le combat contre la Covid-19 ne se gagnera qu’à travers des comportements individuels et collectifs responsables. Cela d’autant plus que l’espoir de vaincre définitivement cette pandémie est désormais permis”, a-t-il déclaré, rappelant la réception des premières doses, un lot de 200 mille commandé au producteur chinois, Sinopharm, par le Sénégal, mercredi dernier, 17 février.

En attendant, a-t-il ajouté : “Les statistiques de ces derniers jours montrent clairement que la situation de la pandémie de la Covid-19 demeure préoccupante dans les régions de Dakar et de Thiès, au regard du nombre important de personnes contaminées, de cas graves et de décès.”

C’est pourquoi Macky Sall a, de nouveau, proclamé l’état de catastrophe sanitaire dans lesdites régions afin de réduire la propagation de la Covid-19.”