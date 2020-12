COVID : 100 NOUVEAUX CAS POSITIFS, 1 NOUVEAU DECES ET 8 CAS GRAVES

ur 1224 tests réalisés, 100 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 8,17 %. Il s’agit de 29 contacts suivis et 71 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Mbour (16), Guédiawaye (6), Rocade-Fann-Bel Air (4), Podor (4), Sacré-Cœur (3), Saint-Louis (3), Dakar Plateau (2), Kaolack (2), Mékhé (2), Richard-Toll (2), Thiès (2), Touba (2), Bourguiba (1), Cité Soprim (1), Colobane (1), Diamalaye (1) Diamniadio (1), Dieuppeul (1), Fann Hock (1), HLM (1), Liberté 4 (1), Liberté 5 (1), Louga (1), Matam (1), Mbar (1), Médina (1), Ngor (1), Ourossogui (1), Sicap Foire (1), Tivaouane (1) et Zone B (1).

24 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Un nouveau décès lié à la Covid-19, enregistré.

A ce jour, le Sénégal compte 16397 cas positifs dont 15731 guéris, 337 décès et 328 encore sous traitement.