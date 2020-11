Covid: 17 nouveaux cas et 63 patients sous traitement

17 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, ce dimanche sur 891 tests réalisés, ce qui a fait croître le taux de positivité, passant de 1,74%, à 1,91%.

Dans le détail, les nouvelles contaminations sont ainsi réparties : sept cas contacts suivis, zéro cas importé et dix, contre six hier, issus de la transmission communautaire (Thiès, 2, Cambérène, 1, Diamniadio, 1, Kaolack, 1, Liberté 2,1, Médina, 1, Ouest-foire, 1, Tivaouane, 1 et Zone B,1).

Par contre, 23 (contre 13 hier) patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Mais, 3 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.

A ce jour, 15 882 cas ont été déclarés officiellement positifs au Sénégal, dont 15 488 guéris, 330 décédés, et donc, 63 patients (contre 69 hier) sous traitement.