Covid-19 : 00 décès et aucun cas n’ont été déclarés, ce vendredi

Aucune nouvelle contamination au coronavirus n’a été enregistrée au cours des dernières 24h au Sénégal, a rapporté vendredi le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Sur un échantillon de 1329 tests réalisés au cours des dernières vingt-quatre heures, aucun n’est revenu positif, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal.

Un patient a été déclaré guéri alors que deux cas sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n’a été enregistré, jeudi. Le ministère ajoute qu’à ce jour, 73.975 cas ont été déclarés positifs dont 72.082 guéris, 1.885 décès et 07 patients sous traitement. Les autorités sanitaires signalent également que 1. 322 091 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le mois de février.

« À l’échelle mondiale, le nombre de cas et de décès hebdomadaires liés à la Covid-19 a augmenté depuis plus d’un mois. Au cours de la semaine du 15 au 21 novembre 2021, près dede nouveaux cas confirmés et plus dedécès ont été signalés, ce qui reflète une hausse de 6 % des cas et des décès par rapport à la semaine précédente », a souligné l’ OMS dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire.