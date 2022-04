Covid-19: 00 nouveau cas positif et 00 décès ce mardi 12 avril 2022

En ce mardi 12 mars 2022, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé les chiffres liés à la situation du covid-19 au Sénégal. Sur 557 tests réalisés, aucun cas n’a été déclaré positif.

Aucune nouvelle infection au Covid-19 n’a été rapportée, mardi, par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Sur un échantillon de 557 tests virologiques réalisés au cours des dernières 24h, aucun n’est revenu positif, indique le bulletin du ministère de la Santé et de l’Action sociale, consacré à l’évolution de l’épidémie au Sénégal.

Selon la même source, aucun décès n’a été enregistré lors des dernières 24 heures, tandis que 05 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Elle ajoute que l’état de santé des autres patients suivis est jugé stable et qu’aucun cas grave n’était pris en charge dans un service de réanimation.

Actuellement, 19 patients sont sous traitement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 85952 cas de Covid-19, dont 83967 guéris, contre 1965 décès.

Au total, 1 463 802 personnes ont été vaccinées.

Mais le vent tourne. Aujourd’hui, alors que le monde entier reprend une vie normale et apprend, grâce aux vaccins, à vivre avec le virus, la Chine est confrontée à une nouvelle vague épidémique. Plus des deux tiers des Africains ont été contaminés par le Covid-19 depuis le début de la pandémie. C’est 97 fois plus que les cas confirmés déclarés officiellement, selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’Afrique a, à ce jour, entièrement vacciné 209 millions de personnes, soit 16 % de sa population. L’OMS et d’autres agences tentent d’augmenter les taux de vaccination mais se heurtent à un faible taux d’adhésion, dû en partie à l’idée que la vaccination est moins utile parce que le variant Omicron, désormais dominant, est moins virulent.