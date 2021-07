Covid-19: 4 décès et 529 nouveaux cas positifs

Le communiqué numéro 497 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, du ministère de la Santé et de l’Action sociale fait état de 529 nouvelles personnes testées positives au coronavirus sur un échantillon de 2715 tests. Un taux de positivité de 19,45% est ainsi noté suite à ces résultats des examens virologiques, ce dimanche 11 juillet.

282 cas communautaires à Dakar et 59 dans les autres régions

Ces tests positifs sont répartis entre 188 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 341 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de nouveaux infectés est répertorié dans la région de Dakar avec 282 cas (165 dans le département de Dakar, 26 à Pikine, 8 à Keur Massar, 59 à Rufisque et 24 à Guédiawaye) et 59 dans les autres régions ( 11 à Saint-Louis, 8 à Mbour et à Thiès, 7 à Tivaouane, 5 à Popenguine, 4 à Joal, 3 à Matam et à Podor, 2 à Bignona et à Kolda, 1 à Dagana, Dahra, Fatick, Kaolack, Ndoffane et Ziguinchor).

Les services du ministère annoncent que 16 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.

Le bilan macabre s’alourdit. 4 décès supplémentaires liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier samedi 10juillet. D’où un total de 1194 morts dénombrés depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars dernier.

La barre des 46000 contaminations dépassée

Cependant, 105 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure-t-on, l’état de santé des autres malades est stable.

A ce jour, le Sénégal a enregistré 461175 cas positifs au coronavirus dont 42308 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 2672 malades à être sous traitement.

Également, 580550 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février dernier.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.