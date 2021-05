Covid-19 : 52 cas positifs, 2 importés, 440 105 vaccinés

Au total, 67 nouvelles infections de Covid-19 et un (01) décès supplémentaire lié à la maladie ont été recensés au cours des dernières 24 heures par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Ces infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.767 individus, ce qui correspond à un taux de positivité 3, 79 %, a indiqué le ministère dans son Bulletin épidémiologique quotidien.

Les cas de Covid-19 nouvellement enregistrés concernent 31 contacts suivis jusque-là par les services sanitaires et 36 autres issus de la transmission communautaire. Ces contaminations à l’origine méconnue des autorités sanitaires ont été localisées dans la région de Dakar (34) et dans celle de Thiès (2), a fait savoir le ministère de la Santé et de l’Action. Il a annoncé que 49 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 4 autres sont encore maintenus en réanimation.

Le ministère de la Santé a, dans le même temps, déploré, un (01) nouveau décès lié à l’épidémie, ce qui fait que 1.136 sont, à ce jour, morts du nouveau coronavirus.

En tout, 41.248 cas positifs de Covid-19 ont été déclarés depuis le début de l’épidémie dans le pays (mars 2020). 39.903 parmi les personnes infectées ont depuis recouvré la santé, tandis que 208 autres sont encore sous traitement à domicile ou dans les structures dédiées à la prise en charge de la maladie.

Sur le front de la vaccination, 444.007 ont au moins reçu une dose de vaccin depuis le lancement de la campagne nationale, d’après les données du ministère de la Santé.