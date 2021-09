Covid-19 : 80% de l’Afrique risque de ne pas atteindre les objectifs de vaccination

Près de 80% du continent africain, soit huit pays africains sur dix, n’atteindront pas l’objectif mondial de vacciner un dixième de leur population contre la Covid-19 d’ici septembre, a averti jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

« L’Afrique risque de ne pas atteindre l’objectif mondial urgent de vacciner d’ici la fin septembre, au moins les 10% parmi les plus vulnérables de la population de chaque pays contre la Covid-19 », a alerté la Branche africaine de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU. Selon les données de l’OMS, 42 pays sur les 54 pays que compte le continent africain n’atteindront pas l’objectif vaccinal.

« À moins d’un mois de l’échéance, cet objectif imminent doit concentrer les esprits en Afrique et dans le monde », a déclaré dans un communiqué, la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dre Matshidiso Moeti. Neuf (09) pays africains, dont les Seychelles, le Cap Vert, l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, ont déjà atteint l’objectif mondial fixé en mai par l’Assemblée mondiale de la Santé. Au rythme actuel, trois autres pays africains (Comores, Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe) devraient également l’atteindre. Deux autres pourraient l’atteindre s’ils accélèrent les vaccinations.

Près de 21 millions de vaccins Covid-19 sont arrivés en août dernier en Afrique via le Mécanisme de l’ONU, COVAX. Selon l’OMS, il s’agit d’une quantité égale à celle des quatre mois précédents réunis. D’autres vaccins étant attendus de la part de COVAX et de l’Union africaine d’ici la fin du mois de septembre. Si ces prévisions se concrétisent, le nombre de doses livrées pourrait être suffisant pour atteindre l’objectif de 10 %.

Dans le même temps, si de nombreux pays africains ont accéléré les vaccinations grâce à l’augmentation des livraisons de vaccins en août, 26 pays ont utilisé moins de la moitié de leurs sérums. A la date du 1er septembre 2021, un total de 5.272.630.490 doses de vaccin ont été administrées dans le monde, la majorité dans les pays riches. D’une manière générale, la vaccination contre le nouveau coronavirus reste très inégalitaire dans le monde. « Seuls 2% des plus de cinq milliards de doses administrées dans le monde l’ont été en Afrique », a fait valoir la Dre Moeti.

Au total, plus de 143 millions de doses ont été reçues en Afrique et 39 millions de personnes, soit à peine 3 % de la population africaine, sont entièrement vaccinées. En comparaison, 52 % des personnes sont entièrement vaccinées aux États-Unis d’Amérique et 57 % dans l’Union européenne.

Cette iniquité vaccinale intervient alors que les cas de Covid-19 diminuent légèrement en Afrique mais restent obstinément élevés. Un nombre croissant de nouveaux cas en Afrique centrale, de l’Est et de l’Ouest a fait grimper le nombre de cas à près de 215.000 au cours de la semaine se terminant le 29 août. Vingt-cinq(25) pays, soit plus de 45 % des pays africains, font état d’un nombre de cas élevé ou en augmentation rapide. Plus de 5.500 décès ont été signalés au cours de la semaine se terminant le 29 août. De plus, le variant Delta (indien), hautement transmissible, a été trouvée dans 31 pays africains. Le variant Alpha (britannique) a été détectée dans 44 pays et le variant Beta (sud-africain) dans 39 Etats.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.517.240 morts dans le monde, selon un bilan établi jeudi par l’OMS. Plus de 217.558.771 cas confirmés ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.