Covid-19 à Dakar: Les bars est les discothèques fermés

Le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, a sorti un communiqué pour mettre en application les mesures annoncées, hier, par le Ministre de L’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, pour endiguer la propagation de la Covid-19.

Il est stipulé dans ledit communiqué: la fermeture des bars, discothèques et salles de spectacles pour une durée de trois (03) mois, la suspension des autorisations de jouer de la musique les dans les débits de boissons jusqu’à nouvel ordre, le contrôle du respect des mesures barrières dans les restaurants, la surveillance, par les forces de sécurité, des plages et autres espaces publics pour éviter les rassemblements, le contrôle obligatoire du port du masque dans les services publics et les moyens de transports.

Dans le même sillage, l’autorité appelle les Dakarois à la collaboration pour le respect strict des mesures retenues.

Rewmi