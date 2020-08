Le bilan épidémiologique de ce Samedi 29 Août 2020

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur la situation du jour. Un total de 72 nouveaux cas positifs ont été décelés sur 1328 tests. Il s’agit de 39 cas contacts, 1 cas importé à l’AIBD et de 32 cas issus de la transmission communautaire. 142 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 03 nouveaux décès dénombrés et 42 cas graves actuellement en réanimation.