Covid-19: Aucun décès, 01 nouveau cas , ce mercredi 17 Novembre 2021

Ce mercredi 17 novembre 2021, le ministère de la Santé a fait le point Covid-19. Outre le seul nouveau cas annoncé ce jour, 03 patients ont été déclarés guéris.

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal ce mercredi 17 novembre 2021. Sur 1199 tests effectués, un (1) est revenu positif au coronavirus. Et le cas positif se répartit comme suit : zéro (0) cas importé, zéro (0) cas contact suivis et un (1) issus de la transmission communautaire.

Le communiqué du ministère de la santé et de l’action sociale de renseigner que trois (3) patients ont été contrôlés négatifs donc déclarés guéris. Le document annonce, par ailleurs, un (1) cas grave qui est dans les services de réanimation. Et aucun décès n’a été enregistré le mardi 16 novembre 2021.

A ce jour, le Sénégal compte 73960 cas déclarés positifs au coronavirus dont 72070 guéris, 1883 décédés, 6 patients sous traitement.