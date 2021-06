Covid-19 : baisse des cas dans le monde, mais hausse en Afrique

Avec plus de 2,6 millions de nouvelles infections du nouveau coronavirus et plus de 72.000 décès enregistrés dans le monde au cours de la semaine écoulée, les nombres mondiaux de cas et de décès hebdomadaires ont diminué respectivement de 12% et de 2%, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Le nombre de cas et de décès dans le monde a ainsi continué de diminuer au cours de la semaine écoulée », a indiqué l’organisation mondiale dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Du 7 au 13 juin, l’OMS a été informée de 2.655.782 nouveaux cas dans le monde et de 72.528 décès liés à la Covid-19.

L’incidence des cas a ainsi diminué dans cinq des six régions de l’OMS, notamment en Asie du Sud-Est (baisse de 27%) et en Europe (baisse de 13%). Si les régions des Amériques et de la Méditerranée orientale ont signalé des chiffres similaires par rapport à la semaine précédente, l’Afrique, quant à elle, a signalé une augmentation de son nombre de cas de 44%.

La mortalité a également augmenté en Afrique (plus 20%) et en Asie du Sud-Est (plus 12%) mais a diminué en Europe (moins 17%) et en Amérique du Nord et du Sud (moins 7%). Bien que le nombre de nouveaux décès signalés au cours de la semaine écoulée ait diminué dans toutes les régions, à l’exception des régions d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, « la mortalité mondiale reste élevée avec plus de 10.000 décès signalés quotidiennement ».

Plus généralement, alors que la situation sanitaire dans certains des pays les plus touchés a commencé à montrer des « signes de ralentissement » et que le taux de mortalité hebdomadaire mondial continue de baisser pour la sixième semaine consécutive, de nombreux pays dans toutes les régions de l’OMS continuent de lutter contre l’accès aux vaccins, la propagation des nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 et la surcharge des systèmes de santé.

Parmi les régions qui sont une source d’inquiétude pour l’OMS, figure le continent africain, qui a signalé plus de 95.000 nouveaux cas et plus de 1.400 nouveaux décès. Il s’agit d’une augmentation de 44% et de 20% respectivement par rapport à la semaine précédente.

Selon l’OMS, cette hausse marquée de l’incidence hebdomadaire des cas a été constatée pour la troisième semaine consécutive.

En Afrique, les augmentations les plus importantes ayant été enregistrées dans les pays d’Afrique australe, orientale et septentrionale.

Le nombre le plus élevé de nouveaux cas a été signalé par l’Afrique du Sud (47.934 nouveaux cas ; soit une augmentation de 48%), la Zambie (10.792 nouveaux cas ; soit une hausse de 125%) et l’Ouganda (8574 nouveaux cas ; soit une augmentation de 49%). L’Afrique du Sud signale également le nombre le plus élevé de nouveaux décès (724 nouveaux décès ; soit une augmentation de 28%).

Au total, la pandémie mondiale a fait plus 175.987.176 cas confirmés de Covid-19, dont 3.811.561 décès. Au 15 juin 2021, un total de 2,3 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde dont la majorité dans les pays riches. Par ailleurs, l’OMS note que plusieurs variants du nouveau coronavirus ayant le statut de « variant préoccupant » continuent de se propager dans le monde entier. Ainsi, le variant Alpha, détecté pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 2020, est désormais présent dans 164 pays. Le variant Beta, repéré pour la première fois en Afrique du Sud, s’est répandu dans 115 pays et territoires. Le variant Gamma, signalé pour la première fois au Brésil en septembre, s’est propagé dans 68 États. Le nombre de pays touchés par le variant Delta, découvert par des virologues en Inde en octobre 2020, est passé à 80.