Covid-19 : Chine, la pire reprise épidémique depuis le début de l’année

L’apparition de plus de soixante-dix nouveaux cas mercredi a poussé les autorités à prendre de nouvelles mesures de restriction, notamment en matière de déplacements.

La Chine subit la pire reprise épidémique de Covid-19 de 2021, avec l’apparition de nouveaux foyers de contamination au variant Delta du coronavirus dans plusieurs provinces. Selon le bilan officiel, 71 nouveaux cas d’origine locale ont été recensés, mercredi 4 août. C’est le nombre quotidien le plus élevé depuis janvier.

Plus de la moitié de ces cas proviennent de la province du Jiangsu. Le cluster à l’origine de cette reprise est apparu dans sa capitale, Nankin, chez des employés chargés du nettoyage des avions à l’aéroport.

Plus de 400 cas forment cette reprise épidémique, qui restent majoritairement cantonnés dans cette province. Mais, petit à petit, d’autres cas apparaissent dans des agglomérations plus éloignées : officiellement, jusqu’ici, dans 35 villes situées dans 17 provinces.

Les autorités chinoises, qui affirmaient être venues à bout de l’épidémie grâce à une vaccination massive (1,6 milliard de doses administrées), des mesures de distanciation strictes et des tests rapides de plusieurs millions de personnes dès la détection du moindre cas, ont rapidement mis en place des mesures plus drastiques depuis plusieurs jours pour empêcher les déplacements de la population. Les voyages entre provinces sont ainsi découragés, et les transports publics suspendus dans celles considérées comme très à risque.

Les 9 millions d’habitants de Nankin ont été testés à trois reprises, alors que les 11 millions citoyens de Wuhan, épicentre de la pandémie, sont en passe de l’être. Selon l’agence Associated Press, les premiers résultats montrent que certains des cas détectés à Wuhan sont similaires à ceux de la province du Jiangsu, et seraient provoqués par le très transmissible variant Delta.

La ville de Yangzhou (40 cas détectés pour 4,5 millions d’habitants) et celle très touristique de Zhangjiajie (1,4 million d’habitants) sont confinées respectivement depuis lundi et dimanche. Dans la seconde, où 19 cas ont été recensés, personne, qu’il soit touriste ou résident, ne peut quitter l’agglomération. A Pékin, où 3 cas ont été signalés mercredi, les 21 millions d’habitants sont encouragés à ne pas quitter la ville, sauf motif impérieux, et la plupart des trains longue distance ont été annulés.

Le régime chinois a également annoncé, mercredi, qu’il allait temporairement « cesser de délivrer des passeports et d’autres documents » nécessaires pour les déplacements à l’étranger aux ressortissants chinois, selon un responsable du bureau de l’immigration, Liu Haitao. La mesure s’applique uniquement aux ressortissants chinois, « sauf raison impérieuse », et la durée de son application n’est pas connue.

Depuis l’apparition de l’épidémie sur son territoire, il y a un an et demi, le bilan officiel, mais contesté, en Chine s’établit à 4 634 morts et plus de 93 000 cas.