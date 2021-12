Covid-19: Forte hausse des nouveaux cas positifs annoncés ce mercredi

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce mercredi 22 décembre 2021.

En ce mercredi 22 décembre 2021, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé les chiffres liés à la situation du coronavirus au Sénégal. Sur 1796 tests réalisés, 27 ont été déclarés positifs. Il s’agit de 01 cas contact et de 26 cas tous issus de la transmission communautaire (24 à Dakar et 2 à Thiès).

Par ailleurs 11 nouveaux patients suivis ont été testés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas graves n’est pris en charge dans les services de réanimation. Deux (02) nouveau décès liés à la Covid-19, enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 74223 cas déclarés positifs dont 71246 guéris, 1890 décès et 86 sous traitement.

Le variant Omicron est désormais largement dominant (73% des nouvelles contaminations) aux Etats-Unis. Ils sont toutefois « prêts », a assuré mardi Joe Biden, répétant qu’il n’y avait pas de raison de « paniquer ». La pandémie a fait au moins 5,35 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019. En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les Etats-Unis (809.958), le Brésil (617.948), l’Inde (478.007) et la Russie (299.249). Rapporté à la population, les pays où l’épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie et la Hongrie. La région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de morts, suivie de la zone USA/Canada.

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.