COVID-19: La sévérité a augmenté en une semaine

Au Sénégal, la sévérité de la COVID 19 a augmenté en une semaine, selon l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 du Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE). Son score s’affiche à 0,925 le 06 juin contre 0,970 le 30 mai. En effet, le nombre de nouveaux cas détectés par semaine a légèrement baissé, 293 cas durant la semaine du 31 mai au 06 juin 2021, contre 297 entre le 24 au 30 mai 2021.

Cependant, le nombre de décès est en hausse. Il est passé de 6 à 8 décès d’une semaine à l’autre. Concernant les guérisons, le nombre diminue, 254 patients sont déclarés guéris durant la semaine du 31 mai au 06 juin 2021, contre 269 entre le 24 au 30 mai 2021. Pour ce qui est de l’Europe, elle affiche en moyenne un score de 0,851 le 06 juin contre 0,843 le 30 mai 2021, soit une sévérité faible. Le meilleur score dans ce continent est de 0,998 (Islande) et le pays le moins performant affiche un score de 0,773 (Portugal).

Concernant l’ Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,652 (Honduras) et un maximum de 0,998 (Dominique), avec une moyenne de 0,815 le 06 juin 2021 contre 0,807 le 30 mai 2021, soit une sévérité modérée. S’agissant de l’Asie, elle a enregistré en moyenne un score de 0 , 854 le 06 juin 2021 contre 0,849 le 30 mai 2021, soit une sévérité faible. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Israël (0,994).

Mongolie (0,707) et Afghanistan (0,729) enregistrent les plus faibles scores. Pour ce qui est de l’Océanie, les scores évoluent entre 0,996 (Nouvelle Zélande) et 0,658 (Fidji), avec une moyenne de 0,853 le 06 juin 2021 contre 0,876 le 30 mai 2021, soit une sévérité faible. Fidji et Polynésie et Australie enregistrent des baisses de scores tandis que Nouvelle Zélande et Nouvelle Calédonie affichent des scores stables.