Covid-19: La situation se complique avec 03 décès et 663 nouvelles infections

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal ce vendredi 7 janvier 2022. Sur 2493 tests effectués, 663 sont revenus positifs au coronavirus.

Les cas positifs se répartissent comme suit : 30 cas contacts, 0 cas importé et 633 issus de la transmission communautaire. Le communiqué du ministère de la santé et de l’action sociale de renseigner que 150 patients ont été contrôlés négatifs donc déclarés guéris. Le document renseigne, par ailleurs, que trois (3) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Et trois (3) décès ont été enregistrés le jeudi 6 janvier 2022.

A ce jour, le Sénégal compte 77935 cas déclarés positifs au coronavirus dont 73515 guéris, 1895 décédés, 2524 patients sous traitement. Le continent africain a franchi le niveau symbolique des 10 millions de cas de Covid-19, selon un décompte effectué.

Un total de 10.006.799 cas de Covid-19 ont été officiellement recensés en Afrique depuis le début de la pandémie. La pandémie a fait au moins 5.463.970 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, jeudi à 11H00 GMT.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 833.777 morts, suivis par le Brésil (619.641), l’Inde (482.876) et la Russie (313.817).

L’Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.