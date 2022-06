Covid-19 : Le nombre de nouveau cas repasse à la hausse

Depuis quelques jours, il y a un rebond de cas positifs après plusieurs mois d’accalmie avec un taux de positivité presque nul. Depuis une semaine, il y a un petit rebond de cas positifs au Covid-19. Après avoir oscillé pendant plusieurs semaines à moins de cinq cas, le taux de positivité repart en hausse.

Hier, le ministère de la Santé et de l’action sociale a annoncé 10 nouveaux cas de Covid-19. Soit un taux de positivité qui s’élève à 1,13% sur un échantillon de 883 tests réalisés. Ils sont issus de la transmission communautaire dont 9 à Dakar et le dernier dans la région de Thiès. Cela reste bien loin du taux d’incidence. Sans doute, l’explication viendrait de l’abandon des gestes barrières et la banalisation des rassemblements.

Aujourd’hui, il y a 37 personnes sous traitement. Depuis le début de la pandémie, il a été recensé 86 mille 227 cas positifs dont 84 mille 221 guéris, 1968 patients décédés. Jusqu’ici, le pays a déjà fait vacciner 1 485 743 personnes depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination, en février 2021.

Dans plusieurs pays, le Covid-19 refait peu à peu surface, notamment en France, qui connaissait une baisse depuis mars. Plusieurs facteurs expliquent ce rebond épidémique : l’arrivée des sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5, qui sont plus contagieux. En France, ces deux incarnations du variant Omicron gagnent du terrain même si elles restaient minoritaires dans les chiffres arrêtés à la semaine dernière : moins d’1% des nouveaux cas pour BA.4 et 5% pour BA.5.

Dans son dernier rapport, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) insistait sur la vaccination contre le Covid-19 des groupes à haut risque. Elle saluait des signes encourageants. En effet, «près de 50% des travailleurs de la santé et des personnes de plus de 60 ans sont entièrement vaccinés contre le virus dans les pays qui ont communiqué des données à l’Organisation mondiale de la santé (Oms)». Ce sont les derniers chiffres révélés par l’organisme onusien, qui a publié hier les données de juin 2022, provenant de 31 pays et concernant la vaccination contre le Covid-19 des groupes à haut risque. Elles «montrent une nette amélioration de la situation par rapport à fin décembre 2021, où seulement 33% des travailleurs de la santé et 10% des personnes âgées étaient entièrement vaccinés». Alors que l’Oms recommande une couverture vaccinale de 90% pour les travailleurs de la santé et de 80% pour les personnes âgées de plus de 60 ans.

Pour l’instant, seules l’Île Maurice et les Seychelles ont entièrement vacciné 70% de leur population totale. «Au rythme où la vaccination se déroule au Rwanda, le pays devrait atteindre cet objectif d’ici la fin du mois, portant à trois le nombre de pays africains qui auront atteint l’objectif mondial fixé à 70% d’ici la fin du mois de juin», révèle l’Oms. Chez nous, seules 1 484 797 personnes ont reçu le vaccin contre le Covid-19.

Malgré cette faible vaccination, l’Afrique, qui a une démographie majoritairement jeune, avec 45 % de la population du continent âgés de moins de 18 ans, a réussi à faire face à la pandémie. «Pour une utilisation stratégique des vaccins, la plupart des pays ciblent leur population adulte. L’Oms recommande aux pays où la couverture vaccinale est faible de se concentrer sur les groupes hautement prioritaires, notamment les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les personnes présentant des comorbidités», rappelle l’Oms.