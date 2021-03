Covid-19: “Le Sénégal figure parmi les 7 premiers pays d’Afrique à démarrer la vaccination”

Après que le gouvernement a acquis auprès de la firme chinoise, Sinopharm, 200.000 doses de vaccin, le Sénégal a lancé depuis mardi dernier sa campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus Et selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le Sénégal fait partie des sept pays africains à démarrer la vaccination contre le nouveau coronavirus.

Depuis l’apparition de l’épidémie a coronavirus d’où on compte plus de 34000 cas positifs dont prés de 29 000 guéris, le Sénégal s’est engagé dans la mise en œuvre de sa campagne de vaccination contre la covid-19. Le Sénégal fait partie des 7 premiers sur les 54 pays en Afrique à démarrer la vaccination contre le coronavirus”, apprend le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

‘’ Nous félicitons le Président de la République qui a pris les mesures appropriées et les moyens nécessaires pour protéger nos populations. De même pour la vaccination, il a tenu à acheter pour démarrer la vaccination’’, a ajouté Abdoulaye Diouf Sarr. Il a rendu un ‘’vibrant hommage aux personnels de santé, aux personnels de première ligne à chaque citoyen éprouvé par cette prise et aux personnes qui ont perdu des proches’’.

D’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale, plus de 27.000 personnes ont déjà été vaccinées. Le pays doit recevoir ce mercredi 300.000 autres doses de vaccin dans le cadre de l’initiative Covax.

Depuis l’officialisation du premier cas de Covid-19, le 2 mars dernier, le pays a comptabilisé à la date du 1er mars 2021 en tout 34.732 patients du nouveau coronavirus. 29.161 ont depuis recouvré la santé et 880 en sont morts.