Covid-19: Les infections augmentent

L’e Sénégal dépasse le cap 16000 cas positifs au coronavirus, ce samedi 29 novembre. Pis, les nouvelles contaminations enregistrées au quotidien continuent de prendre une courbe ascendante. En effet, sur un échantillon de 1050, 46 nouvelles infections ont été répertoriées. Ce qui donne un taux de positivité de 4,38%, selon les résultats des examens virologiques.

Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Docteur Mamadou Ndiaye a déclaré que les tests positifs sont répartis entre 15 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé de l’Action sociale et 31 cas issus de la transmission communautaire. Les malades de ce second groupe sont localisés à Dakar-Plateau (6), Fatick (3), Maristes (3), Médina (3), Mermoz (2), Almadies (1), Cité Alioune Sow (1), Cité Keur Gorgui (1), Guédiawaye(1), Gueule Tapée (1), Hlm Grand Yoff (1), Keur Massar (1), Liberté1 (1), Mbour (1), Ngor (1), Podor (1), Sacrée Coeur (1), Sicap Karack (1) et Yoff (1).