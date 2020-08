Covid-19: Possible pénurie de contraceptifs dans les prochains mois

La pandémie de la COVID-19 a eu un impact sur la distribution de produits essentiels en matière de planification familiale, au point qu’il est à prévoir une “rupture et possibilité de rupture de stock des principaux contraceptifs dans les mois à venir’’ dans les pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), prévient l’ONG EngenderHealth.



La Covid-19 a eu un “impact certain” sur la distribution de produits essentiels en matière de planification familiale, avec la “perturbation de la production, du transport et de la distribution des produits vitaux y compris les contraceptifs”, a indiqué sa représentante régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, citant les résultats d’un rapport de l’Institut Gutmacher. Néné Fofana-Cissé faisait récemment une présentation lors d’une visioconférence sur le thème “Covid-19 et chaîne d’approvisionnement en santé en Afrique de l’Ouest”. La situation actuelle de l’approvisionnement en produits essentiels de planification familiale n’est “pas dramatique mais critique, a indiqué Mme Cissé au cours de cette visioconférence organisée par l’organisation Population Référence Bureau (PRB), à l’intention de journalistes de différents pays de l’Afrique de l’Ouest, dans le cadre du programme “Womens Edition”.

