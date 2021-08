Covid-19 : Situation critique en Polynésie en terme de contamination

Les hospitalisations continuent d’augmenter en Polynésie, nouveaux convois de soignants vers les Antilles Le territoire d’outre-mer est durement touché par la dernière vague liée au variant Delta, qui exerce une forte pression sur le système hospitalier.

Alors que les indicateurs restent stables en France, le nombre de cas de Covid-19 déclarés quotidiennement ayant même entamé une baisse à l’échelle nationale, la situation dans les hôpitaux de certains territoires continue de se dégrader. Le nombre de patients hospitalisés pour avoir contracté le Covid-19 a continué à progresser en Polynésie française, pour atteindre 412 personnes, dont 55 en réanimation, a fait savoir vendredi 28 août (samedi à Paris) à Papeete, la capitale de la Polynésie française, le ministère de la santé local.

Après avoir utilisé tous les lits disponibles dans les hôpitaux et les cliniques, le centre hospitalier a été contraint vendredi d’accueillir ses premiers patients dans sa nef centrale, un lieu de passage aménagé en zone d’hospitalisation. Les services de cet hôpital ont déjà tous été repensés pour accueillir plus de patients, et des lits ont même été placés dans des bureaux.

Cent cinquante concentrateurs d’oxygène sont arrivés par avion à Tahiti. Quarante-quatre d’entre eux ont été livrés au centre hospitalier. Les autres permettront de limiter la saturation des hôpitaux en maintenant certains patients à leur domicile.

A la date de vendredi, l’épidémie a causé la mort de 385 personnes, dont 15 au cours des précédentes vingt-quatre heures. Le décès de 237 d’entre elles a été déclaré au cours du mois d’août, alors que le territoire ne compte que 280 000 habitants environ.

Le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu vendredi l’arrêté préfectoral rendant obligatoire le passe sanitaire dans les centres commerciaux, estimant qu’il ne garantissait pas un accès libre aux biens de première nécessité, selon une ordonnance consultée samedi par l’Agence France-Presse.

Par cet arrêté, le préfet du Haut-Rhin avait rendu obligatoire la présentation du passe sanitaire dans six centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés ainsi que le magasin Ikea de Mulhouse. Un appel de cette décision de justice peut être interjeté dans un délai de quinze jours. Mardi, le tribunal administratif de Versailles a suspendu pour les mêmes raisons l’arrêté du préfet des Yvelines concernant l’obligation de passe sanitaire dans 14 grands magasins et centres commerciaux du département.