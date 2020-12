COVID: 2 DÉPUTÉS HOSPITALISÉS, DIOP SY ET DIALLO GUÉRIS

Le député Mamadou Lamine Diallo fait partie des 65 patients hospitalisés et déclarés guéris de la covid-19. Guéri, le parlementaire qui avait chopé le virus sûrement à l’Hémicycle a réservé sa première visite à sa mère. Le président du mouvement Tekki qui annonce sa guérison a salué l’engagement patriotique et le professionnalisme du personnel de santé, notamment Pr Moussa Seydi, Dr Kadia Diallo, Dr Signate de Sos Médecins et Dr El Hadji Sarr de la Ville de Dakar.

Le député Diop Sy guéri pour la 2e fois

Restons avec les parlementaires pour indiquer que la maladie du député Demba Diop dit Diop Sy avait échappé à beaucoup d’observateurs qui se sont rattrapés. Selon L’AS, il a été testé négatif à la covid-19 hier. Il est déclaré guéri du coronavirus pour la deuxième fois à l’instar de son collègue, Mamadou Lamine Diallo.

Seuls 2 députés sont hospitalisés

Présentement, seuls trois députés sont sous traitement. Il s’agit de Binta Mbaye Seck, Marie Sow et du député de la diaspora, Niba Sène. D’après des sources du journal, ils se portent mieux. Seuls deux députés sont hospitalisés.