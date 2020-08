Covid: Les nouvelles mesures fortes de Macky

Macky Sall a pris des mesures fortes à l’issue du Conseil présidentiel sur la pandémie à coronavirus. Le chef de l’Etat réclame l’interdiction des cérémonies de levée de corps dans les hôpitaux. Il préconise de cérémonies de présentation de condoléances sans rassemblement. Le Président Sall exige également l’arrêt des cérémonies familiales festives comme les mariages et les baptêmes… Il a instruit le gouvernement de déployer sur le terrain, au niveau de Dakar en particulier, un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l’accès aux plages et aux rassemblements publics et de loisirs. Renforcer les lits à Fann pour libérer certains centres de traitement Il faut décentraliser les tests dans les régions pour une prise en charge efficace des patients