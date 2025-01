Crash aérien à Washington : près d’une vingtaine de corps repêchés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Selon la chaîne CBS News, « Au moins 18 corps ont été retrouvés » dans la collision d’un avion transportant 60 passagers et quatre membres d’équipage avec avec un hélicoptère de l’armée, lors de son atterrissage à l’aéroport national Ronald Reagan, près de Washington. Cet accident a provoqué une vaste opération de recherche et de sauvetage dans le fleuve Potomac, situé à proximité. L’hélicoptère militaire transportait trois militaires et effectuait un « vol d’entraînement » selon un porte-parole de l’armée américaine.

Pour l’heure, aucune victime n’a été retrouvée, mais tous les décollages et atterrissages de l’aéroport près de Washington ont été interrompus tandis que des hélicoptères des forces de l’ordre de toute la région survolaient les lieux à la recherche de survivants. Des bateaux de sauvetage gonflables ont été mis à l’eau dans le fleuve Potomac à partir d’un point situé près de l’aéroport, le long de la George Washington Parkway, juste au nord de l’aéroport.

Selon le chef des pompiers, John Donnelly, près de 300 pompiers sont mobilisés dans une opération complexe. « Les garde-côtes américains ont également des bateaux dans l’eau. Il s’agit donc d’une opération très complexe. Les conditions sont extrêmement difficiles pour les intervenants. Il fait froid. Ils doivent faire face à des conditions relativement venteuses et le vent est fort sur la rivière. Ils travaillent donc sur le terrain. Nous continuons à faire tout ce que nous pouvons pour assurer leur sécurité. »

Selon le Président américain Donald Trump, la collision aérienne à Washington « aurait dû être évitée » a-t-il déclaré sur son réseau social Truth Social « L’avion se trouvait sur une ligne d’approche parfaite et régulière de l’aéroport. L’hélicoptère s’est dirigé tout droit vers l’avion pendant une période prolongée. C’est une NUIT CLAIRE, les lumières de l’avion étaient allumées, pourquoi l’hélicoptère n’est-il pas monté ou descendu, ou n’a-t-il pas tourné ? Pourquoi la tour de contrôle n’a-t-elle pas dit à l’hélicoptère ce qu’il devait faire au lieu de lui demander s’il avait vu l’avion. Il s’agit d’une mauvaise situation qui aurait dû être évitée. PAS BON !!! »

La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a déclaré qu’elle allait déployer toutes les ressources disponibles des garde-côtes américains pour les opérations de recherche et de sauvetage.

« Nous surveillons activement la situation et nous nous tenons prêts à soutenir les intervenants locaux », a déclaré Kristi Noem dans un message sur X.

Le président Donald Trump a été informé, a déclaré son attaché de presse, et le vice-président JD Vance a encouragé ses partisans sur la plateforme de médias sociaux X à « prier pour toutes les personnes impliquées ».

Video appears to show Two Aircraft, a Helicopter and Commercial Airliner, colliding earlier at Ronald Reagan Washington National Airport near D.C pic.twitter.com/ZJo0wyGbpp — OSINTdefender (@sentdefender) January 30, 2025

L’Administration fédérale de l’aviation a déclaré que l’accident aérien s’est produit vers 21 heures EST (3 heures CET) lorsqu’un jet régional parti de Wichita, au Kansas, est entré en collision avec un hélicoptère militaire effectuant un vol d’entraînement alors qu’il était en approche d’une piste d’aéroport.

L’accident s’est produit dans l’un des espaces aériens les plus étroitement contrôlés et surveillés au monde, non loin de la Maison Blanche et du Capitole.

Les enquêteurs tenteront de reconstituer les derniers instants de l’avion avant la collision, notamment les contacts avec les contrôleurs aériens et la perte d’altitude de l’avion de ligne.

Dans un enregistrement de la tour de contrôle aérien, on entend un contrôleur demander à l’hélicoptère : « PAT25 avez-vous le CRJ en vue », en référence à l’avion de ligne.

On entend un autre pilote appeler « Tower did you see that ? » quelques secondes après la collision apparente.

La tour a immédiatement commencé à détourner d’autres avions de Reagan.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, American Airlines a déclaré être au courant des informations selon lesquelles l’un de ses vols était impliqué dans l’incident et a indiqué qu’elle fournirait de plus amples informations dès qu’elles seraient disponibles.

La vidéo d’une caméra d’observation du Centre Kennedy, situé à proximité, montre deux séries de lumières correspondant à des avions qui semblent se rejoindre dans une boule de feu.

L’aéroport a indiqué que le personnel d’urgence répondait à « un incident aérien sur le terrain d’aviation ».

L’incident rappelle le crash d’un avion d’Air Florida qui a plongé dans le Potomac le 13 janvier 1982, tuant 78 personnes. Cet accident avait été attribué au mauvais temps.