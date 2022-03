Crash d’avion en Chine : ce qu’on sait du drame

Le Boeing 737 la compagnie China Eastern Airlines s’est écrasé ce lundi 21 mars dans le sud-ouest de la Chine. Il transportait 133 personnes dont on ignore si elles ont survécu. Si la télévision publique (CCTV) indique qu’il a « provoqué un incendie » dans une montagne, pour l’heure, aucun bilan précis n’est encore disponible.

Le drame est arrivé dans la région du Guangxi, près de la ville de Wuzhou. Le Boeing 737 qui effectuait un vol intérieur chinois s’est écrasé ce lundi 21 mars, sans que l’on ne sache pour l’heure si ses 133 passagers et 9 membres d’équipage s’en sont sortis, CCTV n’ayant pas encore fourni de bilan, et la compagnie China Eastern Airlines n’ayant pas fait de commentaires lorsque l’Agence France-Presse l’a contactée. En s’écrasant, il a provoqué un incendie dans la montage, dont on ignore également l’ampleur. Le média d’état People’s Daily affirme toutefois que des « travaux de sauvetage » sont en cours. Selon les médias locaux, le vol en question, le MU 5735 de la compagnie China Eastern Airlines, avait décollé de la métropole de Kunming, située au Sud-Ouest de la Chine, à 13 heures heure locale (environ), ce qui revient à 6h du matin à Paris. Sa destination était Canton, qui se situe à 1300 km au sud-est du pays. Les sites de suivi des vols, s’ils ne présentent pour le moment pas de suivi détaillé de ce crash, indiquent une descente de l’appareil depuis son altitude de croisière.

Quel est ce Boeing 737-800 NG qui a crashé?

Entré en service en juin 2015, le 737-800 New Generation (NG) est l’avion moyen-courrier monocouloir le plus répandu dans le monde. En effet, 5000 de ses exemplaires sont actuellement opérationnels, dont 25% d’entre eux en Chine. Equipé de 110 à 210 sièges selon les tailles, cet appareil a un rayon d’action de 5700 km. Le vol qui a crashé ce 21 mars était celui de la compagnie de renom China Eastern : avec Air China et China Southern, elle est sur le podium des plus grandes compagnies chinoises. Elle est particulièrement connue en France puisqu’elle est actionnaire du groupe Air France-KLM depuis 2017, dont elle possède près de 10% du capital. Ce contrat avait été passé après des années de relations commerciales avec Air France. Par chance pour Boeing, ce modèle 737-800 NG qui s’est crashé est antérieur au 737 Max, un modèle tristement célèbre.

Les précédents crashs d’avion en Chine

Le dernier accident aérien en date dans le pays est celui de la catastrophe de l’avion de ligne la compagnie Henan Airlines d’août 2010. Il avait raté son atterrissage qui devait s’effectuer à Yichun, dans le nord-est de la Chine, entraînant la mort de 42 personnes. Un an auparavant, en novembre 2009, c’est l’avion MD-11F de la compagnie Avient Aviation qui avait crashé à Shanghai, faisant 3 victimes. On se souvient également du crash du Canadair CRJ-200LR de la compagnie China Yunnan Airlines à Baotou en novembre 2004. Le crash le plus marquant du XXIe siècle était celui du MD-82, de la compagnie China Northern Airlines, causant la mort de l’intégralité des 112 passagers.

Le 737 Max, un modèle controversé

Ce crash porte un nouveau coup au groupe américain Boeing qui avait obtenu fin décembre l’accord de principe des autorités chinoises pour la remise en service des 737 Max interdits de vol en Chine depuis mars 2020. Cette reprise des vols, qui était en outre sous réserve de nombreuses conditions, ne concernait pas les vols commerciaux. Pourquoi cette interdiction? Les 737 max sont connus pour les crashs du Lion Air 610 en mer de Java et du Ethiopian Airlines 302 près de Addis-Abeba, survenus respectivement en octobre 2018 (avec 189 morts) et en mars 2019 (avec 157 morts). Des problèmes de sécurité et de contrôle de vol ayant déjà été détectés sur ces avions, la Chine en a interdit la circulation immédiatement après le crash d’Ethiopian Airlines, suivie par l’Europe et les Etats-Unis. La levée de l’interdiction chinoise a été la plus tardive, illustrant les précautions de l’aviation chinoise vis-à-vis de ces modèles.