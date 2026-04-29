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Crise à la RTS: les syndicalistes appellent les salariés à « une mobilisation générale » le vendredi 1er mai

29 avril 2026 Actualité

A l’occasion de la journée internationale de la fête du travail, l’intersyndicale SYNPICS – SYNPAP de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) appelle les travailleurs à une mobilisation générale, ce vendredi 1er mai 2026, au Triangle Sud (Dakar) et dans les régions du pays, à partir de 10 heures. Placé sous le thème : « La RTS, une entreprise en péril», cet appel s’inscrit dans la suite de la crise qui secoue l’Institution depuis des mois, où les syndicalistes accusent, entre autres, le directeur Pape Alé Niang de mal gouvernance et de faits présumés de népotisme.

Selon les organisateurs de cette mobilisation, cette célébration vise à afficher une « unité et une détermination » syndicales  face aux réalités  de l’entreprise. « Célébrons nos acquis, défendons nos droits et portons haut la voix des travailleurs », ont écrit les syndicalistes, ajoutant que la célébration du 1er mai doit être un « symbole de lutte, de solidarité et de conquêtes sociales ».

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