Crise post-CAN 2025 : Motsepe veut tourner la page et réaffirme l’autorité du TAS

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En visite officielle au Sénégal, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a abordé les controverses liées à la finale de la CAN-2025. En conférence de presse, il a appelé les uns et les autres à dépasser les tensions tout en réaffirmant son attachement aux principes de justice et de bonne gouvernance selon Seneweb.

«Tout ce qui est passé lors de la finale de la CAN-2025 est maintenant derrière nous», a-t-il déclaré dans une volonté manifeste d’apaisement a ajouté le site.

Le dirigeant sud-africain a toutefois rappelé que l’affaire suit son cours sur le plan juridique. «L’affaire est maintenant sur la table du TAS et son jugement sera accepté», a-t-il précisé, en référence au Tribunal arbitral du sport chargé de trancher ce contentieux.

Au-delà de ce dossier, Motsepe a insisté sur la nécessité de renforcer l’intégrité du football africain. Il a évoqué l’importance de lutter contre la corruption afin de garantir des prises de décisions impartiales et transparentes au sein des instances. Une priorité qu’il présente comme essentielle pour l’avenir du football sur le continent.

Le président de la CAF a également réaffirmé l’engagement de son institution à œuvrer pour la crédibilité et le rayonnement du football africain.

Selon lui, des réformes continues sont indispensables pour consolider la confiance des fédérations, des joueurs et des supporters.

Enfin, il a mis en avant le principe d’équité entre les 54 associations membres de la CAF. «Nous sommes à cheval sur le point de l’équité avec toutes les nations», a-t-il martelé, soulignant la volonté de garantir un traitement juste et égal à chaque pays.