Crises alimentaires: Six (06) pays africains en grand danger , selon le PAM

Les conflits, l’instabilité économique et les chocs climatiques, combinés à la réduction des financements pour l’aide alimentaire et agricole d’urgence, entraînent des niveaux alarmants d’insécurité alimentaire aiguë, met en garde le rapport. « Une intervention immédiate et à plus grande échelle est nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration dans ces régions déjà vulnérables », ajoute le rapport.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont indiqué que l’insécurité alimentaire aiguë devrait s’aggraver dans 16 « points chauds de la faim » au cours des six prochains mois dans 14 pays et deux régions. Le Soudan, le Soudan du Sud, Haïti, le Mali et les territoires palestiniens restent au « niveau de préoccupation le plus élevé », selon le rapport.