Culture et Tourisme: « Un musée du prophète Mohamed sera construit Sénégal » Ministre de l’Intérieur

Le Royaume d’Arabie saoudite a prévu de construire un musée du prophète Mohamed (PSL) au profit du Sénégal, a-t-on appris du ministre sénégalais de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome. « J’ai eu une réunion avec mon conseiller technique religieux, Serigne Sohibou Kébé, et un professeur de l’université Al Azhar du Caire. Il a été envoyé par l’Arabie Saoudite pour un cadeau que le président de la République veut offrir à la population sénégalaise », a-t-il dit en parlant de ce musée.

Dans le cadre de la coopération dynamique entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite, le pays de la « Téranga » va bénéficier la construction d’un musée dédié au Prophète Mohamed (Psl). Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome a fait l’annonce hier lors du Comité régional de développement ( Crd) organisé pour la préparation du grand Magal de Touba 2023.

M. Diome présidait la réunion nationale consacrée aux préparatifs de la 129ᵉ édition du magal de Touba prévu le 4 septembre et dont il a évoqué la coïncidence avec cette donation. Selon Antoine Diome, « les écrits, les matériels et les instruments sur la vie du prophète Mohamed » seront exposés dans ce musée, suivant l’exemple du musée de la tradition prophétique et de la civilisation islamique de Médine.

« Normalement, d’ici à six mois, le musée sera construit. Les autorités saoudiennes ont confié les travaux à l’université Al Azhar du Caire. Soixante personnes seront en permanence au Sénégal. La plupart du matériel est déjà disponible au Port autonome de Dakar », selon Antoine Diome.

Un professeur de l’Université Al – Azhar du Caire est présentement au Sénégal, nous informe le premier flic de la République. Il ajoute : « Il a été envoyé au Sénégal par l’Arabie Saoudite pour rencontrer le Président de la République. Les travaux vont durer six mois ».

En outre, le Port autonome de Dakar a déjà réceptionné le matériel qui servira à cette construction, laisse entendre Antoine Diome qui présidait cette rencontre