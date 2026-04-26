Daaka de Médina Gounass : Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce la modernisation de la résidence du Khalife

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Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a clôturé sa tournée économique dans le Fouladou par une étape hautement spirituelle au Daaka Médina Gounass, ce samedi 25 avril. Devant les fidèles et les autorités religieuses, le Président de la République a annoncé un ambitieux projet de modernisation de la résidence du Khalife général.

Cette initiative, selon le Chef de l’État, vise à améliorer les conditions d’accueil et de séjour dans ce haut lieu de recueillement, qui attire chaque année des milliers de pèlerins venus du Sénégal et de la sous-région. Le projet s’inscrit dans une dynamique de valorisation des sites religieux et de soutien aux foyers spirituels du pays.

Profitant de cette tribune, le Président a lancé un appel solennel aux guides religieux et aux fidèles pour prier en faveur d’un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité. Il a également sollicité des prières pour la réussite des projets et programmes engagés par l’État, destinés à améliorer les conditions de vie des populations.

Cette dernière étape marque la fin d’une tournée de trois jours dans le Fouladou, durant laquelle le Chef de l’État a multiplié les inaugurations et lancé plusieurs chantiers structurants dans les domaines de la santé, de l’agriculture et des infrastructures.

À Médina Gounass, l’accueil chaleureux réservé au Président témoigne de l’importance de cette visite, qui allie développement économique et reconnaissance du rôle central des autorités religieuses dans la cohésion nationale.