Daaka de Médina Gounass : Saisie de 300 kg de produits impropres à la consommation

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Plusieurs commerçants établis sur le site du Daaka ont été dépossédés de leurs marchandises impropres à la consommation. Les éléments du service d’hygiène et du commerce sont passés par là rapporte Seneweb qui indique que ces « pèlerins-marchands » se sont rendus coupables, selon le chef du service départemental du commerce de Vélingara, de délits de vente illicite ou de tromperie sur la qualité des produits.

Faisant le point sur les activités de terrain, Mamadou Kâ a précisé : « Nous avons procédé à la saisie de produits impropres à la consommation et de produits contrefaits qui ont été retirés des circuits de distribution. Parmi ces saisies, on retrouve aussi bien des produits alimentaires que non alimentaires. »

Dressant la liste des denrées alimentaires retirées de la vente, M. Kâ a énuméré : « Il s’agit de boissons, de moutarde, de pâtes, de vinaigre, d’arômes, de levure, ainsi que de lait concentré et en poudre. » Pour les produits non alimentaires, les contrôleurs ont saisi des savons, du gel, du lait de corps et du parfum. Le tout représente un poids total de 300 kg.

Ces saisies se justifient par la nécessité absolue de protéger les consommateurs. Le patron du service du commerce appelle d’ailleurs les pèlerins à la plus grande prudence et à la vérification systématique de la qualité des produits avant toute consommation ou utilisation.

Il faut rappeler que le Daaka est le théâtre d’intenses activités commerciales. De nombreuses tentes et bazars y sont dédiés au commerce et à la restauration. Ces activités sont tolérées par le comité d’organisation, car elles sont jugées indispensables à la vie des pèlerins sur le site pendant les dix jours que dure cette retraite spirituelle annuelle à Médina Gounass (département de Vélingara, région de Kolda).