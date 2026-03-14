Dahra Djoloff : El Malick Ndiaye, le président de l’Assemblée Nationale au chevet des populations

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En ce mois béni de Ramadan , des activités de solidarité se multiplient partout dans le pays. Ainsi, la jeunesse patriotique de la ville de Dahra Djoloff a organisé ce samedi une journée de solidarité et de partage dédiée aux populations.

Profitant de l’occasion, le Président de l’Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye natif de Dahra est venu au chevet d’une certaine couche de la population. En effet, il a octroyé une importante quantité de riz( 45 t), de l’huile , du sucre entre autres denrées alimentaires aux nécessiteux. Des bénéficiaires ( des imams, des personnes handicapées, des étudiants, des charretiers, des corps de métiers) ont vivement salué le geste du patron de l’hémicycle qu’ils qualifient de haute portée humaine.

Dans sa communication, El Malick Ndiaye a clamé haut et fort que le parti Pastef va s’ouvrir davantage afin d’intégrer tous ses alliés qui souhaitent fusionner avec eux. En clair, d’après le Président El Malick Ndiaye, le Pastef est un parti ouvert au moins au niveau national, car à l’en croire, aujourd’hui sur les six vices présidents, les quatre étaient des alliés. « Soyez ouvert ,allez massifier le parti pour enrôler des porteurs de voix, des personnes ressources », a-t-il indiqué.

Selon toujours ce dernier, malgré la situation difficile, l’actuel régime est parvenu à réduire les prix des denrées de nécessité, amoindrir le coût de l’électricité et du gaz, bientôt les travaux du projet Pré Ferlo, des financements du côté des femmes au grand bonheur des djoloff djoloff. Aussi, El Malick Ndiaye a rendu un vibrant hommage à l’endroit de la jeunesse patriotique de Dahra vu son engagement, sa détermination sans faille qui se sont battus au moment opportun en brûlant des pneus, qui ont été arrêtés pour défendre la cause nationale.

Pour rappel tous les 19 coordonnateurs de Pastef des 19 communes du département de Linguère ont eu droit à leur quota. L’ on nous signale que le département de Louga et de Kébémer seront dotés de deux tonnes de riz chacun.