Dahra Djoloff: Les huit chauffeurs grévistes arrêtes déférés au parquet 

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Les huit chauffeurs grévistes arrêtés par la gendarmerie de Dahra, à l’issue de leur garde à vue ont été déférés hier au parquet de Louga.. Pour rappel, ces chauffeurs grévistes empêchaient leurs collègues non grévistes de transporter des passagers vers Dakar. Ils ( les chauffeurs interpellés ) sont placés sous mandat de dépôt au parquet de Louga où ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public, participation à une manifestation non autorisée, entrave à la libre circulation des personnes, destruction de biens et mise en danger d’autrui.

Samba Khary Ndiaye ( Linguere)