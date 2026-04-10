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Dahra Djoloff: Les huit chauffeurs grévistes arrêtes déférés au parquet 

10 avril 2026 Actualité

 

Les huit chauffeurs grévistes arrêtés par la gendarmerie de Dahra, à l’issue de leur garde à vue ont été déférés hier au parquet de Louga.. Pour rappel, ces chauffeurs grévistes empêchaient leurs collègues non grévistes de transporter des passagers vers Dakar. Ils ( les chauffeurs interpellés ) sont placés sous mandat de dépôt au parquet de Louga où ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public, participation à une manifestation non autorisée, entrave à la libre circulation des personnes, destruction de biens et mise en danger d’autrui.

Samba Khary Ndiaye ( Linguere)

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