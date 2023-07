Dahra Djoloff : Tournoi  de football du ministre Samba Ndiobene Ka, Espoir s’adjuge du trophée au dépend d’Almoube

L’édition 2023 du tournoi SNK (Samba Ndiobene Ka) c’est à Dahra Djoloff a vécu.En effet,le terrain d’Angle l’Islam qui abritait la manifestation sportive en ce samedi 29 juillet 2023 était plein comme un œuf.

Au départ douze équipes étaient dans la course, à l’arrivée, c’est Espoir et Almoube qui sont qualifiées en finale. A l’issue de la finale ,c’est Espoir qui s’adjuge du trophée au dépend des Almoube sur un score de deux buts à zéro.

Le parrain de la finale Abdou Ka Chef de Cabinet du ministre Samba Ndiobene Ka, n’a pas lésiné sur les moyens pour gâter la jeunesse du quartier Angie l’islam.Le parrain Abdou Ka dans sa communication,n’a pas manqué de remercier le ministre maire de Dahra Djoloff Samba Ndiobene Ka pour son soutien sans faille pour la réussite de l’événement sportif.

Egalement son premier adjoint au maire Saliou Gueye,la jeunesse d’Angle l’Islam ne sont pas en reste pour ce qui concerne les remerciements du parrain Abdou Ka.Poursuivant Monsieur Ka de dire que le Tournoi SNK désigne la paix,la solidarité, l’union des coeurs, l’entente à Angle l’islam.

A l’occasion, Àbdou Ka est longuement revenu sur la modestie,l’acteur de développement du ministre Samba Ndiobene Ka qui est un homme de paix,de générosité entre autres qualifications en lui.

Parlant de la finale,le parrain Abdou Ka de déclarer qu’il a assisté à un très bon match avec des joueurs de haute facture. Saisissant l’opportunité,le parrain a invité les jeunes à cultiver la paix dans les gradins d’où zéro violence comme slogan car selon lui le sport est une affaire de paix, de solidarité et d’échanges entre les jeunes.

Quant à l’arrêt des « navetanes » à Dahra Djoloff, Àbdou Ka dira que bientôt le redémarrage des activités sportives car le maire Samba Ndiobene Ka a contacté le gouverneur de Louga. On ne le dira jamais assez,le parrain Abdou Ka a offert à l’équipe vainqueur Espoir une enveloppe financière de 75000f,deux jeux de maillots,un ballon et un trophée.Quant à l’équipe vaincue Almoube ,le parrain a mis à sa disposition la bagatelle de 50000f,deux jeux de maillots et un ballon.

Les dix équipes participantes au Tournoi,le parrain leur a donné chacune 15000f et un ballon.

Le moins que l’on puisse dire,la jeunesse du quartier Angie l’islam de Dahra Djoloff est très contente du ministre Samba Ndiobene Ka et du parrain Abdou Ka.

Samba khary Ndiaye Linguere