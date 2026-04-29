Dakar : 1325 litres d’huiles usagées saisis par la brigade d’hygiène à la Médina

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Une importante saisie d’huiles impropres à la consommation a été opérée à la Médina par la Brigade régionale d’hygiène de Dakar, dirigée par le capitaine Idrissa Ndiaye. Au total, 1 325 litres d’huiles usagées ont été récupérés à la suite de l’exploitation d’une information.

Selon les services d’hygiène, cette opération s’inscrit dans le cadre des patrouilles renforcées mises en place dans la région de Dakar. Une approche présentée comme une innovation dans la lutte contre les pratiques à risques pour la santé publique.

Interpellé sur place, le mis en cause s’est montré peu cohérent dans ses déclarations. Dans un premier temps, il a affirmé collecter ces huiles auprès de différents restaurants pour les revendre à bas prix. Conduit dans les locaux de la brigade, il a ensuite changé de version, indiquant qu’il les destinait à une savonnerie artisanale située dans la région de Kolda. Une explication jugée peu crédible par les agents, après plusieurs interrogatoires.

Les autorités sanitaires ont retenu contre lui l’infraction de mise en vente de produits impropres à la consommation, entraînant une sanction conformément à la réglementation en vigueur.

Le service d’hygiène affirme maintenir une vigilance constante afin de protéger les populations. Il salue également la collaboration des citoyens, dont les signalements contribuent à ces interventions, et réaffirme sa détermination à lutter contre les pratiques illégales, notamment dans les boulangeries et les unités de production d’eau clandestines.