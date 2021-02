Dakar-Londres : Un passager meurt en plein vol

Un vol Dakar-Londres entre Paris et New York a été dérouté jeudi vers la Grande Canarie en Espagne en raison du décès en plein vol d’une passagère gambienne. L’appareil avait quitté Dakar pour rallier Londres avant de faire une escale à l’aéroport à Bruxelles. La victime qui se nomme Sunkaru Manjang est originaire de la Gambie. Pour le moment, on ignore les causes réelles de son décès. Toutefois, les autorités espagnoles qui se sont chargées de l’affaire ne devraient pas tarder à donner d’amples informations sur les causes de cette disparition tragique.