Dalifort : le paludisme connaît un net recul dans la zone

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Le maire Mamadou Mbengue, à la tête de la municipalité de Dalifort-Foirail, en collaboration avec Mme Dior Ndiongue Ndoye, présidente du mouvement « Pari sur l’Avenir » et conseillère municipale, a initié une journée de consultation médicale gratuite, organisée à l’occasion de la Journée mondiale du paludisme. Une occasion pour les acteurs de la santé de noter un net recul du palu.

Dans la commune de Dalifort, le paludisme connait une forte baisse grâce à la synergie de tous les acteurs et grâce à la sensibilisation et au renforcement des structures sanitaires au grand bénéfice des populations. Selon Marie Hélène Sène, les données ont montré qu’en 2022, l’incidence était de 4,5 pour mille. Et en 2025, il y a eu une diminution de l’incidence surtout par rapport aux zones qui sont rouges.

« Donc de 2022 à 2024 Dalifort faisait partie des hotspots. Maintenant à partir de 2025 vues les interventions et les stratégies qui ont été développées dans la zone ça a régressé l’incidence. Donc on peut dire que la zone l’incidence du paludisme a beaucoup baissé », a-t-elle indiqué. En effet, la lutte se poursuit à travers la sensibilisation et la prévention dans la localité. Pour Mme Ngingue ICP de santé de Dalifort, elles ont eu d’énormes reculs et ce sont des pas de géants surtout dans les zones à forte densité., « Il y avait beaucoup de cas de palu, mais maintenant, on parle de la grippe au lieu du paludisme pendant la période de la saison des pluies. En cette période et grâce à cette lutte performante, nous avons eu des acquis et des résultats réels et de penser que cette maladie est derrière nous », dit-elle.

La municipalité entend bien accompagner les habitants et elle a décidé de construire une maison mère-enfant pour booster l’accès et la qualité de soins. « Il y a un projet en cours donc on a une maternité qui est sans dans une phase avancée que nous comptons ensemble intégrer pour en faire une maison mère enfant. Parce que tout le monde sait que l’arrondissement est large donc on est en train de m’obliger. On a le financement donc pour ville de Pikine a mobilisé 350 millions pour nous faire donc une maison et la mairie aussi s’est mobilisée pour aussi jouer sa partition pour les population et autant de spécialistes pour relever le plateau médical » , a laissé entendre Mamadou Mbengue maire de Dalifort.

Cette journée de distribution de moustiquaire atteste l’élan de solidarité et l’engagement de tous pour mieux faire reculer le paludisme.

Tenue au poste de santé et à l’école primaire de Dalifort, cette journée a permis à la population de bénéficier de plusieurs services, notamment : la médecine générale ; la gynécologie ; la cardiologie ; les soins dentaires entre autres.

À travers cette action, les autorités locales et leurs partenaires réaffirment leur engagement à améliorer l’accès aux soins, avec la conviction que prévenir vaut mieux que guérir.