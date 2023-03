Dans les coulisses de la garde à vue de Hadjibou Soumaré

L’ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été auditionné hier de 10 heures à 13 heures dans les locaux de la Sûreté urbaine où il est en garde à vue. Selon des sources proches de l’enquête il a affirmé n’avoir posé que des questions sur des faits dont il n’a pas les preuves.

Hadjibou Soumaré avait reçu une convocation pour répondre à la sûreté urbaine, ce jeudi, suite à une lettre ouverte adressée récemment au président de la République avec quatre (4) questions dot l’une faisait référence à supposé don de 7,9 milliards FCFA à une personnalité politique française.

L’ex-PM a attesté que c’est une lettre ouverte adressée à son Président de la République. Cependant il s’est réservé le droit de ne pas évoquer le support par lequel il a utilisé pour la rendre publique. Quand les policiers-enquêteurs ont voulu savoir ce qu’il souhaitait dire en évoquant les expressions «sous-entendus» et «note revêtue de son nom et de son sceau dont certains ont eu écho», Cheikh Hadjibou, selon des sources de L’Observateur, a expliqué que par «sous-entendus», il veut dire qu’une personne (Marine Le Pen Ndlr) est venue au Sénégal, a été reçue par le Président, ce qui a été d’ailleurs confirmée par la presse internationale et par les autorités sénégalaises.

Pour ce qui est de «la note revêtue de son nom et de sceau», l’ancien Ministre du Budget dit faire allusion à la dédicace du livre. Que la note est dans les réseaux sociaux. Poursuivant, les enquêteurs enchaînent en cherchant à savoir si le mis en cause qui a interpellé le président de la République, Macky Sall, en lui demandant d’apporter des réponses d’autorité à la question de savoir s’il avait donné récemment de l’argent à une personnalité politique française, pouvait leur donner le nom de la personnalité en question.

Hadjibou Soumaré a précisé aux policiers qu’il a interpellé le chef de l’Etat, Macky Sall, à sa qualité de citoyen et d’homme politique pour savoir s’il avait donné récemment de l’argent à la personne reçue et que si par extraordinaire, cela était avéré, qu’il dise si ce montant est de 12 millions d’euros (7,9 milliards FCfa). Il ajoute que concernant la personnalité politique française à laquelle il fait allusion, il ne la connaît pas et il n’a pas cité de nom

. Sur le montant de 12 millions d’euros, soit environ 7,9 milliards Fcfa, avancé, les enquêteurs ont cherché à savoir si Hadjibou Soumaré avait des éléments pouvant justifier ses questionnements. Hadjibou a expliqué qu’à sa qualité de Président du parti «Démocratie et République», un mouvement politique depuis 2019, il a interpellé le Président Macky Sall pour avoir des réponses, en tant que Président d’un mouvement politique. Il estime que ce qu’il a dit est clair. L’ancien Président de la Commission de l’Uemoa, n’en a pas moins présenté ses excuses, toujours selon les mêmes sources.