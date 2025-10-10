Dans les coulisses de l’audiiton de Aliou Sall

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Aiou Sall, jeune frère de l’ancien Président Macky Sall, et ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et son épouse Aïssata Sall, gérante de la Société civile immobilière (SCI) familiale (détenue à 99 % par l’époux et à 1% par l’épouse) ont été placés en garde à vue pour « blanchiment de capitaux », à la suite de transactions immobilières jugées suspectes. L’affaire concerne l’acquisition d’un terrain d’un peu plus de 1000 mètres carrés, situé aux Almadies, contigu à l’Ambassade des États-Unis estimé à un peu plus d’un milliard de FCfa.

Face aux enquêteurs, rapporte « L’Observateur », Aliou Sall a affirmé avoir reçu les fonds de la société Sertem, via Léopold Ngom, dans le cadre de leur projet commun de construction d’un immeuble. Quant aux 70 millions de FCfa, il a expliqué qu’il s’agissait d’un prêt contracté auprès de Seny Thiam, frère du magnat du BTP, somme qu’il assure avoir remboursée depuis belle lurette. .

A l’issue de leur audition, sur instruction du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, une juridiction devant laquelle le couple pourrait être présenté dès ce vendredi matin, selon L’Observateur, il ont été placé en garde à vue à la division des investigations criminelles (DIC).

D’après le journal, ce site avait été mis en vente par l’homme d’affaires Amadou Loum Diagne. Aliou Sall, dont l’épouse lui avait fait procuration en sa faveur pour la SCI familiale, est entré en négociations avec le vendeur. Après une visite sur le terrain et constatant qu’il ne pouvait pas acquérir l’intégralité de la parcelle, Aliou Sall aurait proposé à l’homme d’affaires Mbaye Faye d’acheter la moitié du site. Lui-même, en collaboration avec Léopold Ngom de la société Sertem, se chargerait de l’autre moitié, dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble.

C’est ainsi que les tractations ont été conclues, avec l’apport financier combiné des partenaires, Léopold Ngom et la SCI des époux Sall, mais aussi avec une partie des fonds provenant d’un prêt contracté auprès de Coris Bank, pour un montant total avoisinant les 600 millions de FCfa, représentant le prix du terrain acquis. Cependant, selon le rapport établi par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), plusieurs de ces transactions ayant abouti à l’acquisition du terrain sont jugées suspectes.

La première concerne un montant de 170 millions de FCfa, décomposé en deux versements distincts de 150 millions et 20 millions de FCfa, effectués entre Aliou Sall et la société Sertem. Une autre opération, d’un montant de 70 millions de FCfa, a également été retracée par la Centif, en provenance d’un certain Seny Thiam, frère d’un important promoteur immobilier à Diamniadio.

Actuellement en séjour à l’étranger, ce dernier n’a pu être convoqué pour être confronté aux propos de l’ancien maire de Guédiawaye. Tard dans la soirée d’hier, jeudi, Léopold Ngom de la société Sertem a également été entendu par les limiers de la DIC, avant d’être relâché.