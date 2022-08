Débat sur les législatives: Le CORED déplore l’attitude de Racine Talla

Le CORED n’a pas tardé de réagir à travers un communiqué pour montrer sa désolation concernant l’attitude du journaliste Racine Talla, par ailleurs Directeur Général de la RTS lors d’un débat sur la télévision publique le soir des élections législatives du 31 juillet 2022.

A la sortie des premiers résultats issus des élections législatives, nombreux sont des gens et autorités qui étaient en train de commenter les tendances sorties des urnes, Racine Talla, s’est permis d’intervenir pour contester le point de discussion portant sur l’éventualité d’une cohabitation. Une attitude que déplore le Cored. « Cette posture foule au pied le principe de l’équilibre dans le traitement de l’information en totale violation de l’article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal qui fait obligation de considérer que le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération », estime le Cored.

Le Cored déplore aussi durant la même soirée, la RTS radio comme télévision, a retransmis en direct la conférence de presse de Benno Bokk Yakaar. Mais le lendemain, elle n’a pas couvert la conférence de presse des leaders de l’opposition de Yewi Askan Wi – Wallu Sénégal au lendemain.

Le CORED rappelle que la RTS est un organe public au service de toutes les sensibilités politiques et Racine Talla qui se définit comme un professionnel des médias doit « éviter les situations de conflits d’intérêts ou d’apparence de conflits d’intérêts, en se mettant ou en semblant se mettre, avec ou sans

avantages personnels, au service d’intérêts particuliers. » comme l’exige l’article 15 de la Charte des journalistes du Sénégal.

Sur ce, le CORED invite le Directeur Général de la RTS à garantir aux journalistes le libre exercice de leur métier et exhorte les consœurs et confrères du média public à défendre leur indépendance et leur liberté.